Депутат Свищев о приглашении Путина Трампом на ЧМ: «Хороший знак и дипломатический ход. Сигнал для международных федераций, чтобы отношения с российским спортом возобновились и развивались»

Дмитрий Свищев оценил приглашение Владимира Путина Дональдом Трампом на ЧМ-2026.

«Страна-организатор и ее президент имею право приглашать того, кого хотят. В последние недели мы видим достаточно много контактов между американским и российским лидерами. Считаю, что приглашение на одно из знаковых событий в мировом спорте — это хороший повод для общения. Налаживать так отношения — это совершенно правильно. Это хороший знак и дипломатический ход.

Также это сигнал для всех международных федераций и МОК, чтобы отношения с российским спортом возобновились и развивались», — сказал депутат Госдумы РФ.