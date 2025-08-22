Флик о праздновании Ямаля, надевающего воображаемую корону: «Ламин – фантастический игрок, я помогу ему не сбиться с пути. Пока что он ведет себя просто прекрасно»

Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о ярком праздновании Ламина Ямаля.

Главного тренера «Барселоны» попросили оценить празднование, которое несколько раз демонстрировал вингер. Забив гол, Ямаль изображал, что надевает корону. Вероятно, это отсылка к похожему празднованию баскетболиста Леброна Джеймса.

«Мне все равно, что говорят о моей команде. Ему 18 лет, он фантастический игрок, и я помогу ему [не сбиться с пути].

Пока что у него просто прекрасное поведение», – сказал Флик.

Фото: скриншот трансляции