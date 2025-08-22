«Динамо» и Лаксальт расторгли контракт по согласию сторон. Уругваец сыграл 78 матчей за команду
Диего Лаксальт покинул «Динамо».
Бело-голубые сообщили о расторжении контракта с 32-летним защитником по взаимному согласию сторон.
В прошлом сезоне уругвайский футболист провел 15 матчей в Мир РПЛ. В текущем чемпионате он не сыграл ни одной игры.
Диего Лаксальт присоединился к «Динамо» в июне 2021 года, перейдя из «Милана».
Защитник, также игравший опорника, в общей сложности сыграл 78 матчей за московскую команду и сделал пять результативных передач. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
