«Динамо» и Лаксальт расторгли контракт по согласию сторон. Уругваец сыграл 78 матчей за команду

Диего Лаксальт покинул «Динамо».

Бело-голубые сообщили о расторжении контракта с 32-летним защитником по взаимному согласию сторон.

В прошлом сезоне уругвайский футболист провел 15 матчей в Мир РПЛ . В текущем чемпионате он не сыграл ни одной игры.

Диего Лаксальт присоединился к «Динамо » в июне 2021 года, перейдя из «Милана».

Защитник, также игравший опорника, в общей сложности сыграл 78 матчей за московскую команду и сделал пять результативных передач. Его статистику можно изучить по ссылке .