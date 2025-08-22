«Жирона» подпишет экс-защитника «Виллы» Алекса Морено на замену Гутьерресу
Левый защитник Алекс Морено переходит в «Жирону» свободным агентом.
Клуб Ла Лиги подпишет с 32-летним испанцем 2-летний контракт. Футболист станет заменой Мигелю Гутьерресу, который на днях перешел в «Наполи».
Последним клубом Морено была «Астон Вилла», в прошлом сезоне он играл на правах аренды в «Ноттингем Форест». Ранее в Примере защитник выступал за «Бетис» и «Райо Вальекано».
Увольнять ли Семака?23153 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ràdio Girona Esports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости