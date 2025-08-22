«Жирона» подпишет экс-защитника «Виллы» Алекса Морено на замену Гутьерресу

Левый защитник Алекс Морено переходит в «Жирону» свободным агентом.

Клуб Ла Лиги подпишет с 32-летним испанцем 2-летний контракт. Футболист станет заменой Мигелю Гутьерресу, который на днях перешел в «Наполи».

Последним клубом Морено была «Астон Вилла », в прошлом сезоне он играл на правах аренды в «Ноттингем Форест ». Ранее в Примере защитник выступал за «Бетис» и «Райо Вальекано».