1

«Жирона» подпишет экс-защитника «Виллы» Алекса Морено на замену Гутьерресу

Левый защитник Алекс Морено переходит в «Жирону» свободным агентом.

Клуб Ла Лиги подпишет с 32-летним испанцем 2-летний контракт. Футболист станет заменой Мигелю Гутьерресу, который на днях перешел в «Наполи».

Последним клубом Морено была «Астон Вилла», в прошлом сезоне он играл на правах аренды в «Ноттингем Форест». Ранее в Примере защитник выступал за «Бетис» и «Райо Вальекано».

Увольнять ли Семака?23153 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ràdio Girona Esports
logoАлекс Морено
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoЖирона
logoАстон Вилла
logoЛа Лига
logoНоттингем Форест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вулвс» примерно за 35 млн евро купят Крейчи из «Жироны» (Фабрицио Романо)
5вчера, 20:23
Главные новости
«Ман Сити» и Диаш продлили контракт до 2029 года. Защитник выиграл 9 титулов с клубом после перехода в 2020-м
1 минуту назад
Быстров о штрафах за кричалку «Зенит – позор российского футбола»: «Все равно. От КДК адекватного решения не добиться. Они прикрываются регламентом, если он не устраивает – переписывают»
116 минут назад
«Динамо» и Лаксальт расторгли контракт по согласию сторон. Уругваец сыграл 78 матчей за команду
1517 минут назад
Каррагер о «Ливерпуле» и Исаке: «Если предложат больше 130 млн фунтов, это перебор. Пора думать о плане Б. Слот не сможет защищать титул с тремя профильными игроками атаки»
1531 минуту назад
Руни против проведения матчей национальных турниров за границей: «Неправильно отнимать игру у фанатов исключительно из-за денег»
848 минут назад
«Ноттингем» может уволить Нуну. У тренера и владельца клуба возникло недопонимание из-за трансферов (Маттео Моретто)
1953 минуты назад
Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»
13сегодня, 08:24
Быстров об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Нас хотели разделить. Слишком много было завистников, прихлебателей. Я не девочка, чтобы обижаться. Сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на!»
42сегодня, 08:15
Президент «Сьона» о Миранчуке: «В швейцарском футболе нужно много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку»
46сегодня, 08:13
Александр Медведев: «Натурализация легионеров не связана с лимитом. Необходимо желание футболистов»
38сегодня, 08:07
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о Соболева и фанатах «Спартака»: «Все равно с Fan ID пьяные люди приходят. Начинают орать: иди возьми деньги, мразь – очень некрасиво»
16 минут назад
Тренер «Саутгемптона» о Сперцяне: «Все идет медленно. У всех свои намерения, вести переговоры сложно»
218 минут назад
Александр Мостовой: «Спартак» по игре еще никому не уступил в этом сезоне. Не нравится, что слова об отставке Станковича начали звучать после первого матча»
826 минут назад
Хвича не сыграет с «Анжером». У вингера «ПСЖ» небольшой мышечный дискомфорт
35 минут назад
«Вест Хэм» может арендовать защитника «Барселоны» Форта. Клубы ведут активные переговоры
339 минут назад
Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»
253 минуты назад
Матич перейдет в «Сассуоло». 37-летний хавбек подпишет контракт по схеме «1+1»
4сегодня, 08:26
Дзюба о 37-летии: «Горжусь, что не потерял любовь к футболу. Соблазны сбавить обороты подождут, я хочу еще соревноваться»
2сегодня, 08:25
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
2сегодня, 08:17
Стример Мэддисон: «Как Остап Бендер был гроссмейстером, примерно такого же уровня Валерий Карпин – тренер»
9сегодня, 08:15