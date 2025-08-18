Гладилин о «Спартаке»: «Об отставке Станковича говорить не надо. Нужно вернуть игру, которая была осенью. Еще ничего не потеряно, потенциал огромный»

Валерий Гладилин считает, что «Спартаку» стоит оставить Деяна Станковича.

– «Спартак» очень неудачно стартовал в новом сезоне. Нужно ли руководству клуба думать об отставке Станковича?

– Нет, об отставке разговоров вести не надо. Станковичу просто нужно немного успокоиться и определиться с составом. У него более двадцати примерно равноценных игроков. Сейчас еще приобрели дорогостоящих футболистов – их надо как‑то использовать.

Поломалась игра команды по сравнению с тем осенним прошлогодним периодом, когда показывали чемпионскую игру, а все надеялись, что это будет продолжаться. Поломалась игра, но все футболисты, игравшие осенью остались.

Просто идет поиск вариантов состава, как использовать группу новых футболистов, все-таки они дорогостоящие. Их не брали в запас. Но если внедряешь пару человек в состав, то ломается игра команды. Микроклимат, особенно в атаке, нарушен. Да и в обороне тоже. А у «Спартака» проблемы и в обороне, как мы видим. Когда пропускаешь три мяча от «Балтики» и четыре от «Локомотива », это говорит о том, что у тебя непорядок в защите. Если в обороне неважно, то думать о медалях бесполезно.

Так что сейчас надо восстановить ту игру, которая была осенью. Станковичу, повторюсь, надо успокоиться, включить голову и вернуть игру. Еще ничего не потеряно. Потенциал огромный. Серия из пяти побед – и ты опять в лидирующей группе, – сказал бывший тренер «Спартака» Гладилин.

