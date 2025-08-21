Кунде о продлении контракта с «Барсой»: «Я рад, смогу побить рекорд Абидаля, надеюсь. Нет предела совершенству, будем стремиться выиграть еще больше, чем в прошлом сезоне»

Жюль Кунде высказался о продлении контракта с «Барселоной».

Защитник ранее продлил соглашение с клубом до 2030 года.

– Я очень рад, что продлил контракт. Это было довольно легко. Я очень рад, достичь соглашения было легко и мне, и клубу.

Как говорится, нет предела совершенству. Это и есть моя цель. Нам повезло быть в клубе, который борется за каждый трофей. Мы будем стремиться к большему, чтобы выиграть еще больше, чем в прошлом сезоне. Приятно сыграть за «Барселону» так много матчей. Надеюсь, я смогу побить рекорд Абидаля среди французов по количеству матчей за клуб.

– Каковы ваши самые приятные воспоминания о прошлом сезоне?

– Дерби против «Эспаньола », в котором мы стали чемпионами, и класико против «Реала » в финале Кубка Испании, когда я забил гол на 116-й минуте, были для меня особенными.

Я благодарен болельщикам «Барселоны», потому что я всегда чувствовал их поддержку и любовь. Я чувствую это каждый раз, когда гуляю по Барселоне. Я наслаждаюсь этим и ценю это. Надеюсь, мы сможем доставить им больше радости, – сказал защитник «Барселоны».