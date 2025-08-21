  • Спортс
Тренер «Бенфики» про 0:0 квалификации в ЛЧ: «Сколько ударов «Фенербахче» нанес до 70-й минуты? После удаления соперник начал больше рисковать – мы готовились контролировать матч»

Бруну Лаже поделился мыслями после матча с «Фенербахче» в Лиге чемпионов.

Команды сыграли вничью 0:0 в Стамбуле в первой игре раунда квалификации. Португальский клуб действовал в меньшинстве после удаления на 71-й минуте.

«Сколько ударов «Фенербахче» нанес до 70-й минуты? Мы играли с двумя очень быстрыми игроками в атаке, которые могли создавать проблемы для соперника.

У каждого матча своя история. Мы готовились к тому, что контролировать игру как с мячом, так и без него. Мы хотели создавать больше моментов – и это было нашей задачей.

После 70-й минуты соперник начал больше рисковать. 

В центре поля появилось пространство, но мы выпустили нападающего, чтобы попытаться создать опасность в атаке. «Фенербахче» очень силен в переходных фазах, и таким образом мы хотели контролировать игру.

Мы находимся в раунда плей-офф. Наши болельщики должны помочь нам победить у «Тонделы» [в чемпионате Португалии] и у «Фенербахче» [в ответном матче]», – сказал главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
