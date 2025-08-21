«Рубин» – дерзкий середняк. Очень многое зависит от Даку – его можно назвать одним из главных нападающих в РПЛ». Аршавин о команде Рахимова

Андрей Аршавин поделился мыслями касательно игры «Рубина» в РПЛ.

Команда тренера Рашида Рахимова набрала 10 очков в 5 матчах нынешнего сезона.

«Рубин » – дерзкий середняк. Очень многое зависит от Даку. Думаю, что сейчас его можно назвать одним из главных нападающих в РПЛ .

Также стоит отметить полузащитника Ходжу, который прогрессирует. Голкипер Ставер хорошо играет», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин .