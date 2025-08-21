  • Спортс
Переговоры «Реала» и Куртуа о новом контракте – на продвинутой стадии. Стороны договорились устно

«Реал» и Тибо Куртуа подпишут новый контракт.

Действующее соглашение бельгийского вратаря и испанского клуба рассчитано до июня 2026 года.

Стороны находятся на стадии продвинутых переговоров о подписании нового соглашения на два года, сообщил журналист Саша Тавольери.

33-летний футболист и клуб достигли устного соглашения и в ближайшие недели об этом объявят официально.

Статистику выступлений Тибо Куртуа можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери
logoТибо Куртуа
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
