Переговоры «Реала» и Куртуа о новом контракте – на продвинутой стадии. Стороны договорились устно
«Реал» и Тибо Куртуа подпишут новый контракт.
Действующее соглашение бельгийского вратаря и испанского клуба рассчитано до июня 2026 года.
Стороны находятся на стадии продвинутых переговоров о подписании нового соглашения на два года, сообщил журналист Саша Тавольери.
33-летний футболист и клуб достигли устного соглашения и в ближайшие недели об этом объявят официально.
Статистику выступлений Тибо Куртуа можно изучить по ссылке.
Увольнять ли Семака?13614 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости