Переговоры «Реала» и Куртуа о новом контракте – на продвинутой стадии. Стороны договорились устно

«Реал» и Тибо Куртуа подпишут новый контракт.

Действующее соглашение бельгийского вратаря и испанского клуба рассчитано до июня 2026 года.

Стороны находятся на стадии продвинутых переговоров о подписании нового соглашения на два года, сообщил журналист Саша Тавольери.

33-летний футболист и клуб достигли устного соглашения и в ближайшие недели об этом объявят официально.

