Валуев о получении сбежавшим экс-игроком «Шахтера» Роспутько гражданства РФ: «Не осуждаем, но и хвалить не за что»

Николай Валуев оценил решение Александра Роспутько получить паспорт РФ.

Ранее стало известно , что бывший полузащитник «Шахтера», не вернувшийся на территорию Украины после выездного матча в 2023 году, заключил контракт с «Чайкой» и получил российское гражданство.

«Не вижу в этом ничего, что могло вызывать такой резонанс. Он стал русским, получил гражданство, теперь выступает за нашу команду.

Мы, конечно, его не осуждаем за такой выбор, но и хвалить, думаю, не за что. Такая ситуация значит, что у него была такая необходимость стать гражданином РФ – он им стал. Теперь играет за российский клуб», – отметил депутат Госдумы РФ.