«Чайка» подтвердила подписание сбежавшего экс-игрока «Шахтера» Роспутько: «Он проходит адаптацию»
«Чайка» подтвердила подписание контракта с Александром Роспутько.
Ранее профиль 21-летнего футболиста появился на сайте Первой Лиги. В нем указано, что Роспутько является гражданином РФ. «Чайка» официально не объявляла о подписании игрока.
«Да, Александр подписал контракт с нашим клубом. На текущий момент он проходит адаптацию и совсем скоро приступит к тренировкам с командой», – сообщили в пресс-службе клуба.
Напомним, в октябре 2023 года Роспутько не вернулся с командой «Шахтера» U19 на Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. «Шахтер» расторг с ним контракт.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
