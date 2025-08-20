«Чайка» подтвердила подписание сбежавшего экс-игрока «Шахтера» Роспутько: «Он проходит адаптацию»

«Чайка» подтвердила подписание контракта с Александром Роспутько.

Ранее профиль 21-летнего футболиста появился на сайте Первой Лиги . В нем указано, что Роспутько является гражданином РФ. «Чайка » официально не объявляла о подписании игрока.

«Да, Александр подписал контракт с нашим клубом. На текущий момент он проходит адаптацию и совсем скоро приступит к тренировкам с командой», – сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, в октябре 2023 года Роспутько не вернулся с командой «Шахтера » U19 на Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. «Шахтер» расторг с ним контракт.