Марко Верратти: «Мбаппе выиграет «Золотой мяч» рано или поздно. Он жаждет побед, конкурентоспособен»

Марко Верратти считает, что Килиан Мбаппе способен выиграть «Золотой мяч».

Итальянский полузащитник высказался о Неймаре и Килиане Мбаппе – бывших партнеров по «ПСЖ ».

«Неймар – золотой мальчик, щедрый, скромный, который который отдает всего себя тем, кого любит. Мы до сих пор поддерживаем связь.

Как и Килиан Мбаппе: он жаждет побед, конкурентоспособен, и я убежден, что рано или поздно он выиграет «Золотой мяч »», – сказал Марко Верратти , который выступает в Катаре за «Аль-Духайль».