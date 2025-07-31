Марко Верратти: «Мбаппе выиграет «Золотой мяч» рано или поздно. Он жаждет побед, конкурентоспособен»
Марко Верратти считает, что Килиан Мбаппе способен выиграть «Золотой мяч».
Итальянский полузащитник высказался о Неймаре и Килиане Мбаппе – бывших партнеров по «ПСЖ».
«Неймар – золотой мальчик, щедрый, скромный, который который отдает всего себя тем, кого любит. Мы до сих пор поддерживаем связь.
Как и Килиан Мбаппе: он жаждет побед, конкурентоспособен, и я убежден, что рано или поздно он выиграет «Золотой мяч»», – сказал Марко Верратти, который выступает в Катаре за «Аль-Духайль».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
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