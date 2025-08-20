Акинфеев об игре ногами: «Для меня важна надежность, переломить меня трудно. Не хочу разыграть от ворот и через 5 секунд получить гол. Привез бы кто-то в финале Кубка – и до свидания»

Игорь Акинфеев объяснил нежелание регулярно начинать атаки ногами.

– Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, тренеры молодые, Алонсо. Ребята, которые работают сегодня, прогрессивные тренеры. Начинается атака с вратаря, игра ногами. Как для тебя вот это проходит? Как ты на это реагируешь? Насколько тебе комфортно начинать атаки, допустим, как первым нападающим, который начинает первую атаку? Потому что для меня атака начинается с вратаря. Ты остановил мяч или шайбу, дальше ты начинаешь атаку своим первым решением.

– Ну, наверное, футбол действительно поменялся, тенденция поменялась, именно розыгрыш от ворот. Но все-таки я человек той еще закалки, которую тренировал Вячеслав Викторович Чанов, знаменитый наш вратарь. Ринат Файзрахманович Дасаев , Юрий Павлович Пшеничников, то есть все мастодонты, которые на тот момент могли быть. И, естественно, переломить меня очень трудно будет в этом плане, потому что для меня очень важна в жизни, так же как в друге, в партнере, в человеке, надежность.

Надежность – она ключевая. Ты можешь сколько угодно разыгрывать, бегать, как есть у нас в «Баварии» голкипер, который иногда пропускает, но все равно – замечательный, великолепный голкипер. Ну, очень тяжело, как мне кажется, переломить меня…

Например, даже был Марко Николич . Я Марко сразу сказал: «Марко, есть ситуация, которая… Хорошо, я там буду отдавать, мы будем разыгрывать, вообще не вопрос. Но есть ситуации, когда мне очень важна вот эта надежность». То есть я не хочу разыграть от ворот и через 5 секунд получить гол в свои ворота. Или привезти гол тот же.

Например, финал в «Лужниках» с «Ростовом ». Там на 60−70 метров мяч выбил, когда тебя прессингуют, атакуют, – ну все, как бы расставился спокойно… Да, осторожный финал, да, минимум моментов, но если бы кто-то из нас там разыгрывал, где-то кто-то, может, привез бы – вот, пожалуйста, тебе 0:1 или 1:0, и до свидания, мимо Кубка.

Поэтому вот надежность для меня на первом месте. Но если современным вратарям нравится это делать и у тебя есть, самое главное, игроки, которые под эту систему заточены и могут разыгрывать… Ну хоть доразыгрывайтесь там, не знаю, делайте что хотите.

Но мне тяжело, я не то что не привык – я не хочу ломать свой стиль вот этот, – сказал голкипер ЦСКА в подкасте Игоря Ларионова.