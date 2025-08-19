Экс-судья Федотов о Талалаеве: «Пускай обратит внимание, почему его игроки не забивают с пяти метров, занимается своими футболистами, а не судейством»

Игорь Федотов призвал Андрея Талалаева заниматься «Балтикой», а не судейством.

В субботу «Балтика » и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

«Есть четкие рекомендации от департамента по тому, как резервные арбитры и ассистенты должны себя вести с тренерским штабом. За что показывать желтую – а это неспортивное поведение. И за что красную – агрессивное поведение и конфронтация.

К резервному судье Машлякевичу был обращен нецензурный спич Талалаева , который легко читается по губам. Почему он все это слышал, но пропустил мимо ушей? Я не понимаю. Это неуважение к арбитрам в первую очередь, а во вторую – за такие действия нужно, конечно, наказывать тренеров.

Талалаеву лучше обратить внимание на то, почему его игроки не забивают с пяти метров. Пускай занимается своими футболистами, а не судейством», – сказал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.