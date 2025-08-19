  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Федотов о Талалаеве: «Пускай обратит внимание, почему его игроки не забивают с пяти метров, занимается своими футболистами, а не судейством»
7

Экс-судья Федотов о Талалаеве: «Пускай обратит внимание, почему его игроки не забивают с пяти метров, занимается своими футболистами, а не судейством»

Игорь Федотов призвал Андрея Талалаева заниматься «Балтикой», а не судейством.

В субботу «Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

«Есть четкие рекомендации от департамента по тому, как резервные арбитры и ассистенты должны себя вести с тренерским штабом. За что показывать желтую – а это неспортивное поведение. И за что красную – агрессивное поведение и конфронтация.

К резервному судье Машлякевичу был обращен нецензурный спич Талалаева, который легко читается по губам. Почему он все это слышал, но пропустил мимо ушей? Я не понимаю. Это неуважение к арбитрам в первую очередь, а во вторую – за такие действия нужно, конечно, наказывать тренеров.

Талалаеву лучше обратить внимание на то, почему его игроки не забивают с пяти метров. Пускай занимается своими футболистами, а не судейством», – сказал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. 

А что теперь делать со Станковичем?24878 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Талалаев
logoЧемпионат.com
Игорь Федотов
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Титов о возможной отставке Станковича: «Не удивлюсь, в «Спартаке» одна ошибка – и до свидания. Но кто вместо него? Пора попробовать россиянина – после Аленичева их в клубе не было»
63сегодня, 09:50
КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание
22вчера, 14:59
КДК не будет рассматривать неприличный жест Талалаева в матче с «Локо»: «Нет оснований. В рапорте и протоколе ничего нет, писем от «Локомотива» не поступало»
14вчера, 08:23Фото
Главные новости
Моуринью хочет возглавить Португалию: «Мое предназначение – выступить на ЧМ с командой своей страны. Я мог бы тренировать и другие сборные, но лишь те, с которыми меня что-то связывает»
822 минуты назад
Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Иттихада» Бензема, «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Ахли» в среду
523 минуты назад
От онбординга до корпоративов – ищем лида внутрикома, который выведет внутренние коммуникации Спортса’’ на новый уровень
26 минут назадВакансия
ЦСКА подтвердил трансфер ди Лусиано из «Банфилда». Защитник подписал контракт по схеме «3+2»
3342 минуты назадФото
«Реал» будет готов снизить цену на Родриго до 60-70 млн евро к концу трансферного окна. Предложений по вингеру по-прежнему нет (Гильем Балаге)
53сегодня, 11:17
Кордоба – самый бьющий игрок сезона РПЛ (18 ударов), у него лишь 1 гол. Форвард «Краснодара» – худший в лиге по разнице забитых и ожидаемых мячей
17сегодня, 11:06
«Индепендьенте» отказался продать «Спартаку» Ломонако за 12 млн евро (Metaratings)
13сегодня, 10:49
Шпрыгин о крестном ходе у арены «Динамо»: «Хотели освятить стадион, но пишут, что мы снимаем проклятие. Церковь не занимается оккультизмом, РПЦ что-то не понравилось, и все застопорилось»
59сегодня, 10:07
Титов о возможной отставке Станковича: «Не удивлюсь, в «Спартаке» одна ошибка – и до свидания. Но кто вместо него? Пора попробовать россиянина – после Аленичева их в клубе не было»
63сегодня, 09:50
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Оренбургу» до конца сезона
78сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
Маслов близок к переходу в «Динамо» Махачкала. Газизов подтвердил переговоры с экс-защитником «Спартака»
9 минут назад
«Сити» отдал Эчеверри в аренду «Байеру» без права выкупа (Флориан Плеттенберг)
236 минут назад
Сикх стал главным тренером впервые в истории британского футбола. 30-летний Ашвир Сингх Джохал возглавил «Моркэм» из пятого дивизиона Англии
646 минут назад
Исак сегодня пропустит церемонию вручения наград PFA из-за неопределенности по поводу будущего. Форвард «Ньюкасла» – в шорт-листе на приз лучшему игроку сезона
351 минуту назад
Переход Гонсалвеса в ЦСКА вероятен после финала межконтинентального Кубка U-20 («СЭ»)
4сегодня, 11:18
Команда Смолова заняла 4-е место на стримерском турнире по CS 2 и заработала 175 тысяч рублей
сегодня, 11:12
Фанаты «Ниццы» запустили петицию против Рэтклиффа и потребовали ухода Ineos. Предпринимателя обвиняют в отсутствии интереса к клубу после покупки акций «МЮ»
2сегодня, 11:03
Экс-форвард «Краснодара» Игнатьев интересен «Оренбургу». «Кабили» готов продать форварда за 150 тысяч евро («СЭ»)
10сегодня, 10:36
«Вулвс» купили защитника «Вероны» Тшатшуа за 12,5 млн евро. Контракт – по схеме «5+1»
1сегодня, 10:33Фото
«Арсенал» запретил посещать матчи 17 болельщикам за оскорбительное и дискриминационное поведение в сезоне-2024/25. Запрет действует на срок от 1 до 3 лет
сегодня, 10:11