  Лукаку о травме: «Дерьмо случается. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо и всегда настроен позитивно»
Лукаку о травме: «Дерьмо случается. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо и всегда настроен позитивно»

Ромелу Лукаку высказался о своей травме.

Нападающий «Наполи» повредил бедро и может пропустить более трех месяцев

«Спасибо всем за сообщения в последние дни. Я очень ценю вашу поддержку. 

Дерьмо случается, а травмы – часть игры. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо, и я всегда настроен позитивно, несмотря ни на что. 

До скорой встречи. Ром», – написал 32-летний футболист. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Ромелу Лукаку
