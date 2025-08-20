Лукаку о травме: «Дерьмо случается. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо и всегда настроен позитивно»

Ромелу Лукаку высказался о своей травме.

Нападающий «Наполи » повредил бедро и может пропустить более трех месяцев .

«Спасибо всем за сообщения в последние дни. Я очень ценю вашу поддержку.

Дерьмо случается, а травмы – часть игры. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо, и я всегда настроен позитивно, несмотря ни на что.

До скорой встречи. Ром», – написал 32-летний футболист.