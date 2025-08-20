Лукаку о травме: «Дерьмо случается. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо и всегда настроен позитивно»
Ромелу Лукаку высказался о своей травме.
Нападающий «Наполи» повредил бедро и может пропустить более трех месяцев.
«Спасибо всем за сообщения в последние дни. Я очень ценю вашу поддержку.
Дерьмо случается, а травмы – часть игры. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо, и я всегда настроен позитивно, несмотря ни на что.
До скорой встречи. Ром», – написал 32-летний футболист.
Увольнять ли Семака?8458 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Ромелу Лукаку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости