«Крылья Советов» принимают «Краснодар». Самарцы, приходите поддержать команду на стадионе!

«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» в шестом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 24 августа, в 16:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья» после пяти туров расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. Быки же идут на второй строчке, обладая 12-ю очками. Самарцы, ждем всех на домашнем матче против «Краснодара»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .