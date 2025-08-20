«Крылья Советов» принимают «Краснодар». Самарцы, приходите поддержать команду на стадионе!
«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» в шестом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 24 августа, в 16:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Крылья» после пяти туров расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. Быки же идут на второй строчке, обладая 12-ю очками. Самарцы, ждем всех на домашнем матче против «Краснодара»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
