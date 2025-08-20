  • Спортс
  • «Бавария» выиграет Бундеслигу с вероятностью 52,9%. Шансы «Байера» – 16,9%, «Боруссии» – 15,8% (Opta)
28

«Бавария» – главный претендент на победу в Бундеслиге, показал суперкомпьютер.

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций нового сезона чемпионата Германии. В 52,9% случаев первое место занимал мюнхенский клуб. 

Первая шестерка фаворитов на чемпионство выглядит так:

1. «Бавария» – 52,9%;

2. «Байер» – 16,9%;

3. «Боруссия» Дортмунд – 15,8%;

4. «Айнтрахт» – 4,4%;

5. «Штутгарт» – 2,9%;

6. «РБ Лейпциг» – 2,5%. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
рейтинги
logoРБ Лейпциг
logoШтутгарт
logoАйнтрахт Франкфурт
