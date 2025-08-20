«Бавария» выиграет Бундеслигу с вероятностью 52,9%. Шансы «Байера» – 16,9%, «Боруссии» – 15,8% (Opta)
«Бавария» – главный претендент на победу в Бундеслиге, показал суперкомпьютер.
Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций нового сезона чемпионата Германии. В 52,9% случаев первое место занимал мюнхенский клуб.
Первая шестерка фаворитов на чемпионство выглядит так:
1. «Бавария» – 52,9%;
2. «Байер» – 16,9%;
3. «Боруссия» Дортмунд – 15,8%;
4. «Айнтрахт» – 4,4%;
5. «Штутгарт» – 2,9%;
6. «РБ Лейпциг» – 2,5%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
