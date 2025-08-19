Хавбек «Краснодара» Са: «Русский язык очень тяжелый. Было бы неплохо его выучить, но не знаю, смогу ли»

Виктор Са считает, что ему будет сложно выучить русский язык.

Бразильский полузащитник перешел в «Краснодар» из «Ботафого» зимой 2024 года.

«Если честно, то я не совсем понимаю по-русски. Это очень тяжелый язык, не знаю, смогу ли я его выучить.

Конечно, какие-то слова я понимаю, но их немного. Было бы неплохо выучить русский язык в будущем, но это будет сложно», – сказал полузащитник «Краснодара ».