Хавбек «Краснодара» Са: «Русский язык очень тяжелый. Было бы неплохо его выучить, но не знаю, смогу ли»
Виктор Са считает, что ему будет сложно выучить русский язык.
Бразильский полузащитник перешел в «Краснодар» из «Ботафого» зимой 2024 года.
«Если честно, то я не совсем понимаю по-русски. Это очень тяжелый язык, не знаю, смогу ли я его выучить.
Конечно, какие-то слова я понимаю, но их немного. Было бы неплохо выучить русский язык в будущем, но это будет сложно», – сказал полузащитник «Краснодара».
А что теперь делать со Станковичем?25391 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости