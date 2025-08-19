Коуто получил удар в колено в матче с «Рот-Вайсс» Эссен в Кубке Германии. Защитника «Боруссии» унесли с поля на носилках
Защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуто получил травму в матче Кубка Германии.
В первом раунде турнира «Боруссия» на выезде обыграла «Рот-Вайсс» из Эссена со счетом 1:0.
В добавленное ко второму тайму время полузащитник хозяев Келси Овусу ударил Коуто прямой ногой в колено, после чего защитник «Боруссии» упал на газон. Ему оказывали медицинскую помощь в течение нескольких минут, а затем унесли с поля на носилках. Арбитр показал Овусу желтую карточку, ВАР отсутствует на данной стадии турнира.
«Это был очень сильный удар, он пришелся в колено, и мяч был не так близко. В раздевалке Яну приложили к колену пакет со льдом.
Надеюсь, он избежит серьезного повреждения связок, но нужно подождать. Мы будем рады, если это просто сильный ушиб», – сказал главный тренер «Боруссии» Нико Ковач в интервью ARD после матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bundesliga.com
