Коуто получил удар в колено в матче с «Рот-Вайсс» Эссен в Кубке Германии. Защитника «Боруссии» унесли с поля на носилках

Защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуто получил травму в матче Кубка Германии.

В первом раунде турнира «Боруссия » на выезде обыграла «Рот-Вайсс » из Эссена со счетом 1:0.

В добавленное ко второму тайму время полузащитник хозяев Келси Овусу ударил Коуто прямой ногой в колено, после чего защитник «Боруссии» упал на газон. Ему оказывали медицинскую помощь в течение нескольких минут, а затем унесли с поля на носилках. Арбитр показал Овусу желтую карточку, ВАР отсутствует на данной стадии турнира.

«Это был очень сильный удар, он пришелся в колено, и мяч был не так близко. В раздевалке Яну приложили к колену пакет со льдом.

Надеюсь, он избежит серьезного повреждения связок, но нужно подождать. Мы будем рады, если это просто сильный ушиб», – сказал главный тренер «Боруссии» Нико Ковач в интервью ARD после матча.