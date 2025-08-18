Аллер перешел в «Утрехт» из «Боруссии» Дортмунд. Форвард подписал контракт на год

Себастьян Аллер перешел в «Утрехт» из «Боруссии» Дортмунд.

Нидерландский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом.

Ранее Аллер уже выступал за «Утрехт » с 2015 по 2017 год, а также провел в команде вторую половину прошлого сезона на правах аренды.

В 16 матчах прошлого сезона Эредивизи он забил 4 гола и отдал одну голевую передачу. Подробную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь .