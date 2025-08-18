Аллер перешел в «Утрехт» из «Боруссии» Дортмунд. Форвард подписал контракт на год
Себастьян Аллер перешел в «Утрехт» из «Боруссии» Дортмунд.
Нидерландский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом.
Ранее Аллер уже выступал за «Утрехт» с 2015 по 2017 год, а также провел в команде вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
В 16 матчах прошлого сезона Эредивизи он забил 4 гола и отдал одну голевую передачу. Подробную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?18267 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Утрехта»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости