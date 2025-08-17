«Локомотив» на 1 очко опережает «Краснодар» после 5 туров Мир РПЛ, на 2 – ЦСКА, на 7 – «Зенит», на 8 – «Динамо» и «Спартак»

Отрыв «Локомотива» от ближайших преследователей сократился до одного очка.

Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ . На ее счету 13 очков – больше всех.

Вторым идет «Краснодар » (12), третьим – ЦСКА (11), четвертым – «Рубин».

«Зенит » отстает от лидирующего «Локомотива » на 7 баллов, «Динамо» и «Спартак» – на 8.