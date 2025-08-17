«Локомотив» на 1 очко опережает «Краснодар» после 5 туров Мир РПЛ, на 2 – ЦСКА, на 7 – «Зенит», на 8 – «Динамо» и «Спартак»
Отрыв «Локомотива» от ближайших преследователей сократился до одного очка.
Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ. На ее счету 13 очков – больше всех.
Вторым идет «Краснодар» (12), третьим – ЦСКА (11), четвертым – «Рубин».
«Зенит» отстает от лидирующего «Локомотива» на 7 баллов, «Динамо» и «Спартак» – на 8.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
