«Динамо» Махачкала подписало форварда сборной Туниса Мастури
«Динамо» Махачкала подписало Хазема Мастури.
Об этом сообщила пресс-служба дагестанского клуба.
«Наш новобранец – игрок сборной Туниса. Хазему 28 лет. Большую часть карьеры он провел на родине, где выступал за клубы «Дегаш», «Тузер», «Метлауи» и «Монастир». Мастури также играл за иракский «Наджаф».
В прошлом сезоне за «Монастир» провел 32 матча и забил 18 голов, став вторым бомбардиром чемпионата Туниса. В текущем году впервые был вызван в сборную страны. Сыграл за нее шесть матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Добро пожаловать, Хазем!» – говорится в сообщении «Динамо».
