Защитник «Пэлас» Ричардс об отмене гола Эзе «Челси»: «Ты живешь и умираешь по ВАР – сегодня мы умерли из-за него»
Защитник «Кристал Пэлас» Крис Ричардс высказался об отмене гола в ворота «Челси».
Встреча 1-го тура АПЛ завершилась вничью (0:0).
На 13-й минуте гол со штрафного забил хавбек «Пэлас» Эберечи Эзе, но судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за фола на Мойсесе Кайседо в стенке.
«Все на стадионе думали, что это гол, но ты живешь и умираешь по ВАР, и сегодня мы умерли из-за него.
Это был хороший штрафной, и надеюсь, у нас будет много таких», – сказал Ричардс в интервью Sky Sports.
