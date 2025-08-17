Защитник «Пэлас» Ричардс об отмене гола Эзе «Челси»: «Ты живешь и умираешь по ВАР – сегодня мы умерли из-за него»

Защитник «Кристал Пэлас» Крис Ричардс высказался об отмене гола в ворота «Челси».

Встреча 1-го тура АПЛ завершилась вничью (0:0).

На 13-й минуте гол со штрафного забил хавбек «Пэлас » Эберечи Эзе , но судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за фола на Мойсесе Кайседо в стенке.

«Все на стадионе думали, что это гол, но ты живешь и умираешь по ВАР, и сегодня мы умерли из-за него.

Это был хороший штрафной, и надеюсь, у нас будет много таких», – сказал Ричардс в интервью Sky Sports.