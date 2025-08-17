  • Спортс
  • Защитник «Пэлас» Ричардс об отмене гола Эзе «Челси»: «Ты живешь и умираешь по ВАР – сегодня мы умерли из-за него»
1

Защитник «Пэлас» Ричардс об отмене гола Эзе «Челси»: «Ты живешь и умираешь по ВАР – сегодня мы умерли из-за него»

Защитник «Кристал Пэлас» Крис Ричардс высказался об отмене гола в ворота «Челси».

Встреча 1-го тура АПЛ завершилась вничью (0:0). 

На 13-й минуте гол со штрафного забил хавбек «Пэлас» Эберечи Эзе, но судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за фола на Мойсесе Кайседо в стенке.

«Все на стадионе думали, что это гол, но ты живешь и умираешь по ВАР, и сегодня мы умерли из-за него.

Это был хороший штрафной, и надеюсь, у нас будет много таких», – сказал Ричардс в интервью Sky Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoКристал Пэлас
logoЭберечи Эзе
logoпремьер-лига Англия
видеоповторы
logoЧелси
logoсудьи
logoКрис Ричардс
