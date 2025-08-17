Вратарь «Челси» Санчес об отмене гола Эзе: «100-процентный фол «Пэлас» – Кайседо толкнули, и я не смог ничего разглядеть. Мы хотели другого результата, но показали себя с лучшей стороны»

Вратарь «Челси» Роберт Санчес прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас».

Матч 1-го тура АПЛ завершился со счетом 0:0.

На 13-й минуте судья Даррен Инглэнд при помощи ВАР отменил гол Эберечи Эзе со штрафного из-за фола Марка Гехи на Мойсесе Кайседо в стенке.

«Очевидно, мы хотели другого результата, но я думаю, что ребята сыграли хорошо. Мы создавали моменты, но, в конце концов, это футбол. Мы не пропустили, двигаемся дальше.

У нас было две недели напряженной предсезонной подготовки, несколько игроков получили травмы, но команда показала себя с лучшей стороны, мы не проиграли. Мы хорошо владеем мячом. Было трудно довести мяч до Мойсеса [Кайседо] и Энцо [Фернандеса ], потому что «Кристал Пэлас » много держал его в центре поля, к тому же на сухом газоне.

Об отмене гола Эберечи Эзе со штрафного

«Мойсеса толкнули в свободное пространство, поэтому я ничего не смог разглядеть, а мяч пролетел у меня над головой, поэтому это стопроцентный фол», – сказал вратарь «Челси» в интервью Sky Sports.