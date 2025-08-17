«Локомотив» провел конференцию с тренерами команд из Бразилии, Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана. Смертин и Венцель выступили в качестве спикеров

«Локомотив» провел международную конференцию тренеров команд UTLC CUP-2025.

UTLC CUP – международный юношеский футбольный турнир, состоявшийся в Москве с 11 по 17 августа.

Мероприятие, прошедшее на «РЖД Арене », было организовано Департаментом развития молодежного футбола «Локомотива ».

Тренеры из России («Локомотив»), Бразилии («Флуминенсе »), Сербии («Црвена Звезда »), Турции («Гезтепе»), Беларуси («Динамо » Минск) и Казахстана («Ордбасы») поделились взглядами на развитие молодых игроков и их переходе в профессиональный футбол.

Также спикерами выступили главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Александр Венцель и руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

«Мероприятия такого масштаба не только позволяют обменяться опытом в вопросах воспитания футболистов, но и налаживают международные связи, что очень важно для общего прогресса как команд Академии «Локомотив», так и мирового футбола в целом», – говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Фото: fclm.ru