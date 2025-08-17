«Роме» интересен Маласиа. Клуб сделал запрос по защитнику «МЮ» в ходе переговоров по Санчо

«Рома» интересуется Тиреллом Маласией.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , во время переговоров с «Манчестер Юнайтед » по Джейдону Санчо римляне также запросили условия сделки по Маласии .

Сам Тирелл заинтересован в переходе. Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Рубен Аморим не рассчитывает на нидерландца.

Левый защитник манкунианцев также интересен «Бешикташу », отмечает Романо.