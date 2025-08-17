«Роме» интересен Маласиа. Клуб сделал запрос по защитнику «МЮ» в ходе переговоров по Санчо
«Рома» интересуется Тиреллом Маласией.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, во время переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Джейдону Санчо римляне также запросили условия сделки по Маласии.
Сам Тирелл заинтересован в переходе. Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Рубен Аморим не рассчитывает на нидерландца.
Левый защитник манкунианцев также интересен «Бешикташу», отмечает Романо.
А что теперь делать со Станковичем?9425 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости