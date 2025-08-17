«Рома» арендует Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с выкупом за 20 млн

Леон Бэйли близок к переходу в «Рому» из «Астон Виллы».

Ранее сообщалось , что клубы обсуждают аренду вингера с обязательством выкупа.

По данным инсайдера Николо Скиры, стороны достигли договоренности об аренде игрока за 3 млн евро с выкупом за 20 млн евро.

Также уже согласован контракт игрока на случай выкупа – он будет рассчитан до 2030 года и заключен по схеме «1+4».

В прошлом сезоне Леон принял участие в 24 матчах АПЛ за «Астон Виллу », выйдя в стартовом составе лишь в 14, на его счету 1 гол и 2 ассиста. Подробная статистика выступлений игрока сборной Ямайки – здесь .