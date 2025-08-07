«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
«МЮ» и «Челси» пытаются договориться по цене за Алехандро Гарначо.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, манкунианцы хотят получить 50 миллионов фунтов за аргентинского вингера.
«Челси» надеется сбить цену после перехода Беньямина Шешко, понимая, что «МЮ» теперь сосредоточен на продаже игроков.
По информации Сэма Уоллеса из The Telegraph, лондонцы уверены, что Гарначо хочет перейти только к ним. В свою очередь, в «МЮ» считают трансфер Нони Мадуэке в «Арсенал» за 50+ млн фунтов ориентиром для оценки сделки по Гарначо.
21-летний футболист в прошлом сезоне АПЛ забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 36 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
