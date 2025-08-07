«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним

«МЮ» и «Челси» пытаются договориться по цене за Алехандро Гарначо.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, манкунианцы хотят получить 50 миллионов фунтов за аргентинского вингера.

«Челси » надеется сбить цену после перехода Беньямина Шешко, понимая, что «МЮ» теперь сосредоточен на продаже игроков.

По информации Сэма Уоллеса из The Telegraph, лондонцы уверены, что Гарначо хочет перейти только к ним. В свою очередь, в «МЮ » считают трансфер Нони Мадуэке в «Арсенал» за 50+ млн фунтов ориентиром для оценки сделки по Гарначо .

21-летний футболист в прошлом сезоне АПЛ забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 36 матчах. Его подробная статистика – здесь .