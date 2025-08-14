Рейньер: «Нельзя говорить, что я не преуспел в «Реал Мадрид». Я не проходил предсезонку, не провел ни одного матча, а люди пишут глупости в соцсетях»

Рейньер не считает, что провалился в «Реале».

«Многие говорят, что я не преуспел в каком-то клубе, но никто не может говорить, что я не преуспел в «Реал Мадрид », потому что у меня не было возможности, я не проходил предсезонную подготовку, не сыграл ни одного матча.

Многие пишут глупости в социальных сетях. В этом случае они не могут ничего говорить, потому что я не сыграл ни одного матча за «Реал Мадрид».

Я прошел через многое. Я сыграл три матча за «Кастилью» и начал лучше говорить по-испански, но началась пандемия. Потом пять месяцев без футбола, и меня отправили в аренду. Я получил опыт, побывал во многих странах, выучил другие языки, вырос как человек. Я уехал в 18 лет, а теперь у меня совсем другой взгляд на жизнь. На поле я тоже другой: я научился лучше обороняться, тактика в Европе немного другая, так что я значительно улучшил свои навыки», – сказал новичок «Атлетико Минейро » в интервью GaloTV.