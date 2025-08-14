  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рейньер: «Нельзя говорить, что я не преуспел в «Реал Мадрид». Я не проходил предсезонку, не провел ни одного матча, а люди пишут глупости в соцсетях»
1

Рейньер: «Нельзя говорить, что я не преуспел в «Реал Мадрид». Я не проходил предсезонку, не провел ни одного матча, а люди пишут глупости в соцсетях»

Рейньер не считает, что провалился в «Реале».

«Многие говорят, что я не преуспел в каком-то клубе, но никто не может говорить, что я не преуспел в «Реал Мадрид», потому что у меня не было возможности, я не проходил предсезонную подготовку, не сыграл ни одного матча.

Многие пишут глупости в социальных сетях. В этом случае они не могут ничего говорить, потому что я не сыграл ни одного матча за «Реал Мадрид».

Я прошел через многое. Я сыграл три матча за «Кастилью» и начал лучше говорить по-испански, но началась пандемия. Потом пять месяцев без футбола, и меня отправили в аренду. Я получил опыт, побывал во многих странах, выучил другие языки, вырос как человек. Я уехал в 18 лет, а теперь у меня совсем другой взгляд на жизнь. На поле я тоже другой: я научился лучше обороняться, тактика в Европе немного другая, так что я значительно улучшил свои навыки», – сказал новичок «Атлетико Минейро» в интервью GaloTV.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?8121 голос
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
logoРейньер
logoвысшая лига Бразилия
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoАтлетико Минейро
logoРеал Мадрид Кастилья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейньер покинул «Реал», ни разу не сыграв за основу за 5 лет после подписания. Бразилец бесплатно перешел в «Атлетико Минейро»
518 августа, 21:55Фото
Рейньер бесплатно перейдет в «Атлетико Минейро». Бразилец не сыграл за основу «Реала» ни разу за 5 лет после подписания
253 августа, 21:44
Главные новости
АПЛ вот-вот вернется! Время собирать команду в Основе
12 минут назадТесты и игры
Александр Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать»
3517 минут назад
«Спартак» предложил 10 млн евро за Бельтрана. «Фиорентина» хочет минимум 15 млн (La Repubblica)
1828 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Пари НН» против «Ростова»
169642 минуты назад
Мак Аллистер о гибели Жоты: «Он поддерживает нас с небес. Если не верите, то просто посмотрите на время, когда Фримпонг забил в Суперкубке. 20:20. Знаки…»
1547 минут назад
Доннарумма и «Сити» согласовали зарплату – больше 12 млн евро в год «чистыми» (La Stampa)
3352 минуты назад
Дмитрий Губерниев: «Жду триумфального увольнения Станковича после матча с «Зенитом». Оптимальный тренер для «Спартака» – Талалаев или Шалимов, но они снова ищут Румпельштильцхена»
75сегодня, 16:09
Роднина считает, что все клубы РПЛ должны быть частными: «Это же бизнес, они сами должны зарабатывать. Если они берут деньги из бюджета, как они могут называться профессиональными?»
65сегодня, 15:50
ЦСКА продлит контракты с Дивеевым, Обляковым и Мойзесом (Иван Карпов)
21сегодня, 15:37
Траффорд будет основным вратарем «Ман Сити». Если придет Доннарумма, они могут поделить игровое время
9сегодня, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Оздоева и Чалова в гостях у «Вольфсберга», «Ноа» примет «Линкольн», «Шахтер» против «Панатинаикоса»
27 минут назадLive
«Лилль» купил вратаря «Еюпспора» Озера за 4,5+0,5 млн евро на замену Шевалье. Контракт – на 4 года
17 минут назадФото
Хейлунд интересен «Фулхэму». «МЮ» хочет продать форварда (Daily Mail)
19 минут назад
«Станкович ближе к отставке, чем Семак. Поражение от «Спартака» не приведет к уходу тренера». Гасилин о следующем матче «Зенита»
432 минуты назад
Мостовой об осенних соперниках сборной России: «Эти хотя бы из первой сотни рейтинга ФИФА, а были и 200-е. И ничего, все радовались, что мы побеждаем 10:0»
237 минут назад
«Лион» и 37-летний Матич расторгли контракт за год до его истечения. В июне хавбек был дисквалифицирован за отказ от поддержки акции по борьбе с гомофобией
240 минут назад
«Пари НН» – «Ростов» – 0:0, онлайн-трансляция. Мохеби, Аджаса, Байрамян и Весино играют
842 минуты назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Астана» уступила «Лозанне», «Арарат-Армения» принимает «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
5сегодня, 16:00Live
«Рубин» принимает «Ростов». Казанцы, приходите поддержать команду на стадионе!
сегодня, 16:00Реклама
Валуев о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ» из-за Забарного: «Европейские страны до последнего будут закручивать гайки для России. Обратная ситуация, нежели с США, где может быть потепление»
9сегодня, 15:58