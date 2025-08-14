У форварда барнаульского «Динамо» Могеля, травмировавшегося после сальто, разрыв крестообразной связки. Предстоит операция, сезон для него закончен
Кирилл Могель получил серьезную травму.
11 августа форвард досрочно завершил матч Leon Второй лиги Б против «Оренбурга-2» (2:0).
Могель решил отпраздновать гол, сделав сальто назад, но трюк не удалось выполнить успешно. Игрок неудачно упал на газон и не смог продолжить игру. Могель был заменен спустя 6 минут после выхода на поле.
Несколько дней Кирилл просидел дома с сильным отеком колена, из-за которого ему не могли провести исследование. Только накануне Могель все же попал на МРТ.
Пресс-служба «Динамо» заявила, что у игрока диагностировали разрыв крестообразной связки и ему будут делать операцию. «Текущий сезон, в котором Кирилл забил четыре мяча, для него точно закончен», – добавили в клубе.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?6350 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости