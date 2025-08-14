Воспитанник «Зенита» Сиротов об игре в Польше: «Меня называли «Владимир Путин». Кто-то из иностранцев повесил его портрет на мой шкафчик в раздевалке. Было весело, относился с юмором!»

Владислав Сиротов рассказал о подколах из-за российского паспорта в Польше.

Воспитанник «Зенита » выступал за польский «Заглембе » в сезоне-2018/19. Сейчас вингер играет за владимирское «Торпедо ».

– В Польше на тебя не смотрели косо из-за российского паспорта?

– Когда переезжал, боялся этого. Но все игроки оказались адекватными. Было весело, мы подкалывали друг друга. Например, меня называли «Владимир Путин». А кто-то из иностранцев повесил его портрет на мой шкафчик в раздевалке. В жизни меня называли не Владом, а Володей. Относился с юмором! А большинство приколов было от незнания языка.

– Например?

– Как-то пришел на тренировку. Было прохладно, поинтересовался у игроков, как попросить шапку. Они сказали: «Копэрок». Я пошел к девушке-администратору, говорю: «копэрок, копэрок». Она хлопает глазами, не понимает, а сзади все ржут. Выяснилось, что «шапка» по-польски так и звучит, а «копэрок» – это укроп, – сказал Сиротов.