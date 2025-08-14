Воспитанник «Зенита» Сиротов о нарушении ПДД в Польше: «Забрали ключи, повели – думал, депортируют. Отпустили даже без штрафа – не знали, как его оформить на русские номера»

Воспитанник «Зенита» Владислав Сиротов рассказал, как нарушил ПДД в Польше.

Сиротов выступал за польский «Заглембе » в сезоне-2018/19. Сейчас вингер играет за владимирское «Торпедо ».

– Когда переехал в Польшу, сначала использовал навигацию Яндекса – с иностранными ресурсами знаком не был. Оказалось, у Яндекса нет коннекта с автобанами – европейскими дорогами.

Как-то навигатор построил мне маршрут из аэропорта в Прагу – но вместо трех часов я ехал пять. На обратном пути понял: единственный шанс не опоздать на тренировку – срезать на лесных участках и немного превышать скорость. В итоге на одном отрезке, где можно было разгоняться только до 40 километров в час, сильно превысил, и меня остановила полиция. Забрали ключи, повели с собой. Думал, реально депортируют. Но в итоге отпустили. Даже без штрафа.

– Это как?

– Повезло, что у меня были русские номера. В отделении просто не знали, как оформить этот штраф. А когда меня задержали во второй раз, я разговорился с полицейским и выяснил: он фанат чемпионата Польши и знает меня как футболиста. Подарил ему атрибутику клуба и поскорее уехал, – сказал Сиротов.