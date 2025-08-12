«Локомотив» принимает «Балтику». Железнодорожники, приходите поддержать команду в домашнем кубковом матче!

«Локомотив» встретится с «Балтикой» во втором туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в среду, 13 августа, в 18:30 на стадионе «РЖД Арена».

Красно-зеленые расположились на четвертой строчке в таблице группы D после первого тура Фонбет Кубка России. Калининградцы же идут на третьем месте в группе, не имея очков в своем активе.

Перед матчем в Большом шатре у паровоза пройдет автограф-сессия легенд «Локомотива» – Дмитрия Лоськова и Вадима Евсеева. Также гостей стадиона ждет фестиваль еды, аттракцион «Хватайка» для участников программы лояльности «Состав», детский мастер-класс по рисованию 3D-ручками и многое другое. Приходите поддержать «Локо» на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .