«Локомотив» принимает «Балтику». Железнодорожники, приходите поддержать команду в домашнем кубковом матче!
«Локомотив» встретится с «Балтикой» во втором туре Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в среду, 13 августа, в 18:30 на стадионе «РЖД Арена».
Красно-зеленые расположились на четвертой строчке в таблице группы D после первого тура Фонбет Кубка России. Калининградцы же идут на третьем месте в группе, не имея очков в своем активе.
Перед матчем в Большом шатре у паровоза пройдет автограф-сессия легенд «Локомотива» – Дмитрия Лоськова и Вадима Евсеева. Также гостей стадиона ждет фестиваль еды, аттракцион «Хватайка» для участников программы лояльности «Состав», детский мастер-класс по рисованию 3D-ручками и многое другое. Приходите поддержать «Локо» на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
