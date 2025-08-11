Вингер «Малаги» Ларрубия рассказал об оскорблениях в соцсетях из-за перелома Иско: «Хочу извиниться. Я бы никогда не вышел на поле, чтобы травмировать игрока, не говоря уже о кумире»

Давид Ларрубия столкнулся с оскорблениями в соцсетях из-за травмы Иско.

В субботу «Бетис» в гостях уступил «Малаге» (1:3) в товарищеском матче.

Полузащитник севильянцев получил перелом малоберцовой кости и покинул стадион на костылях и в шине. Вингер хозяев Ларрубия на бегу ударил Иско по ноге. Сообщалось, что игрок «Бетиса » может пропустить до трех месяцев.

«Всем привет! Прежде всего, хочу еще раз извиниться перед Иско , пожелать ему скорейшего выздоровления и чтобы не было серьезных последствий.

Все, кто меня знает, понимают, что я бы никогда не вышел на поле, чтобы травмировать или даже причинить вред коллеге, не говоря уже о том, кто был и остается моим кумиром.

На меня обрушился град оскорблений в социальных сетях (некоторые из них очень обидные), и я не думаю, что заслуживаю их. Это был случайный инцидент. Я подумал, что быстро доберусь до мяча, но Иско настолько хорош, что подставил тело, и я ударил его.

Как только момент закончился, я начал переживать за него, так же было и в перерыве. Несмотря на то, что это была случайность, я знаю, что само действие получилось серьезным.

Я просто хотел ясно дать понять, что никогда бы не вышел на поле, чтобы причинить вред сопернику, не говоря уже об Иско, за игрой которого я с удовольствием наблюдаю каждую неделю», – написал полузащитник «Малаги» в соцсетях.