Вингер «Малаги» Ларрубия рассказал об оскорблениях в соцсетях из-за перелома Иско: «Хочу извиниться. Я бы никогда не вышел на поле, чтобы травмировать игрока, не говоря уже о кумире»
В субботу «Бетис» в гостях уступил «Малаге» (1:3) в товарищеском матче.
Полузащитник севильянцев получил перелом малоберцовой кости и покинул стадион на костылях и в шине. Вингер хозяев Ларрубия на бегу ударил Иско по ноге. Сообщалось, что игрок «Бетиса» может пропустить до трех месяцев.
«Всем привет! Прежде всего, хочу еще раз извиниться перед Иско, пожелать ему скорейшего выздоровления и чтобы не было серьезных последствий.
Все, кто меня знает, понимают, что я бы никогда не вышел на поле, чтобы травмировать или даже причинить вред коллеге, не говоря уже о том, кто был и остается моим кумиром.
На меня обрушился град оскорблений в социальных сетях (некоторые из них очень обидные), и я не думаю, что заслуживаю их. Это был случайный инцидент. Я подумал, что быстро доберусь до мяча, но Иско настолько хорош, что подставил тело, и я ударил его.
Как только момент закончился, я начал переживать за него, так же было и в перерыве. Несмотря на то, что это была случайность, я знаю, что само действие получилось серьезным.
Я просто хотел ясно дать понять, что никогда бы не вышел на поле, чтобы причинить вред сопернику, не говоря уже об Иско, за игрой которого я с удовольствием наблюдаю каждую неделю», – написал полузащитник «Малаги» в соцсетях.