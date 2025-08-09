«Ньюкасл» покупает Тиава у «Милана» за 40 млн евро с учетом бонусов
Малик Тиав близок к переходу в «Ньюкасл».
Английский клуб достиг договоренности с «Миланом» о трансфере 24-летнего защитника за 40 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает Фабрицио Романо.
Работа над сделкой находится на финальной стадии, скоро футболист пройдет медосмотр.
В прошлом сезоне Малик Тиав провел 22 матча в Серии А и заработал две желтые карточки. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
