«Ньюкасл» покупает Тиава у «Милана» за 40 млн евро с учетом бонусов

Малик Тиав близок к переходу в «Ньюкасл».

Английский клуб достиг договоренности с «Миланом » о трансфере 24-летнего защитника за 40 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает Фабрицио Романо.

Работа над сделкой находится на финальной стадии, скоро футболист пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне Малик Тиав провел 22 матча в Серии А и заработал две желтые карточки. Его статистику можно изучить по ссылке .