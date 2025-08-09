Канчельскис о Черчесове в «Ахмате»: «Время потеряли, однозначно. Ему придется очень много работать»

Андрей Канчельскис оценил назначение Станислава Черчесова на пост тренера «Ахмата».

«Время покажет, поможет Черчесов «Ахмату » или нет. Он там работал, знает специфику этого региона.

Время они потеряли, однозначно. Черчесову сейчас придется очень много работать и думать, как восстанавливать «Ахмат». Не могу ответить даже для себя, почему грозненский клуб не сразу назначил Станислава Саламовича», — сказал бывший футболист сборной России.