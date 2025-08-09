Канчельскис о Черчесове в «Ахмате»: «Время потеряли, однозначно. Ему придется очень много работать»
Андрей Канчельскис оценил назначение Станислава Черчесова на пост тренера «Ахмата».
«Время покажет, поможет Черчесов «Ахмату» или нет. Он там работал, знает специфику этого региона.
Время они потеряли, однозначно. Черчесову сейчас придется очень много работать и думать, как восстанавливать «Ахмат». Не могу ответить даже для себя, почему грозненский клуб не сразу назначил Станислава Саламовича», — сказал бывший футболист сборной России.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27520 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости