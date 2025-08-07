Артета об «Арсенале»: «Мы знаем, чего хотим достичь в этом сезоне, и твердо верим в нашу способность это сделать. Внутренние требования должны превышать любые внешние»

Микель Артета высказался о целях «Арсенала» на предстоящий сезон.

«Все наши новички добавляют команде качества и глубины, именно это понадобится нам на протяжении всего предстоящего сезона.

Мы знаем, каковы наши цели и чего мы хотим достичь в этом сезоне – мы твердо верим в нашу способность это сделать. Последние несколько сезонов мы были очень близки к этому, и вся команда будет определять, достигнем ли мы этого или нет.

Но в то же время мы должны убедиться, что не упускаем из виду то, что нам нужно делать ежедневно, чтобы достигнуть желаемого уровня. Мы должны установить требования в рамках этой цели, потому что это самое главное – внутренние требования всегда должны превышать любые внешние. Именно к этому мы стремимся каждый день.

Мы должны сделать это все вместе, вместе с вами, нашими болельщиками.

Мы хотим, чтобы болельщики сразу же начали взаимодействовать с игроками, чтобы они начали набирать обороты и почувствовали, что дома мы непобедимы, что мы играем здесь с такой страстью, энергией и единением с нашими болельщиками, что обязательно победим», – написал главный тренер «Арсенала » в программке перед товарищеским матчем с «Вильярреалом».

В среду вечером «канониры» дома уступили испанцам (2:3, по пенальти – 3:5).