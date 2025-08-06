«Семак надоел и руководству, и коллективу. Ему нужно заканчивать с «Зенитом». Пономарев об игре петербуржцев

Владимир Пономарев считает, что Сергею Семаку пора подать в отставку.

«На старте сезона «Краснодар » летел в тартарары, но сейчас уже исправляет ситуацию. То же самое происходит и с «Зенитом ».

Я считаю, что Сергею Семаку нужно заканчивать с этой командой. Нельзя столько времени работать в одном клубе. Он уже надоел и руководству, и коллективу.

Максимум нужно работать три-четыре года в одной команде. Семак уже сделал свое большое дело. Это психологический фактор», – сказал бывший защитник ЦСКА.