Лапорта об ЛЧ: «Надеюсь, «Барса» и «ПСЖ» встретятся в этом году благодаря новому формату. Чеферин улучшил турнир – он разбирается в футболе»
Жоан Лапорта хотел бы, чтобы «Барселона» и «ПСЖ» сыграли друг с другом в Лиге чемпионов.
«Мы не играли против «ПСЖ» в финале. Надеюсь, что благодаря новому формату мы встретимся в этом году.
Я поздравляю президента [УЕФА] Чеферина с тем, как он улучшил турнир. Он разбирается в футболе и любит его – я уверен, что ему было бы интересно посмотреть матч между «Барселоной» и «ПСЖ».
Надеюсь, у нас будет такая возможность в следующем сезоне», – заявил президент «блауграны».
Жоан Лапорта: «ПСЖ» и «Барса» показывали лучший в мире футбол в прошлом сезоне. Посмотрим, сможем ли мы определить, кто лучше. В этом году появится другая команда, возможно»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
