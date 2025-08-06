Лапорта об ЛЧ: «Надеюсь, «Барса» и «ПСЖ» встретятся в этом году благодаря новому формату. Чеферин улучшил турнир – он разбирается в футболе»

Жоан Лапорта хотел бы, чтобы «Барселона» и «ПСЖ» сыграли друг с другом в Лиге чемпионов.

«Мы не играли против «ПСЖ» в финале. Надеюсь, что благодаря новому формату мы встретимся в этом году.

Я поздравляю президента [УЕФА ] Чеферина с тем, как он улучшил турнир. Он разбирается в футболе и любит его – я уверен, что ему было бы интересно посмотреть матч между «Барселоной» и «ПСЖ».

Надеюсь, у нас будет такая возможность в следующем сезоне», – заявил президент «блауграны».

Жоан Лапорта: «ПСЖ» и «Барса» показывали лучший в мире футбол в прошлом сезоне. Посмотрим, сможем ли мы определить, кто лучше. В этом году появится другая команда, возможно»