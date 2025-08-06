  • Спортс
  «Ливерпуль» получит 65 млн евро с учетом бонусов за Нуньеса от «Аль-Хилаля». Игрок согласен на переход (Джанлука Ди Марцио)
«Ливерпуль» получит 65 млн евро с учетом бонусов за Нуньеса от «Аль-Хилаля». Игрок согласен на переход (Джанлука Ди Марцио)

«Ливерпуль» продает Дарвина Нуньеса в Саудовскую Аравию.

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Ливерпуль» и «Аль-Хилаль» достигли соглашения о трансфере уругвайского форварда за 65 миллионов евро, включая бонусы.

Утверждается, что Дарвин выдвинул очень высокие требования по зарплате, которые саудовский клуб, возглавляемый Симоне Индзаги, практически принял.

Сейчас уточняются детали контракта, после чего игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт.

По данным Фабрицио Романо, «Ливерпуль» гарантированно получит 53 миллиона евро. Также в сделку включены большие бонусы, которые легко активировать.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
