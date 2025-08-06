  • Спортс
  • Спортс’’ запустил свою видеоплатформу – ВидеоСпортс’‘. Она объединяет спортивный контент от ведущих блогеров и клубов, а также трансляции и хайлайты
14

Спортс’’ запустил свою видеоплатформу – ВидеоСпортс’‘. Она объединяет спортивный контент от ведущих блогеров и клубов, а также трансляции и хайлайты

Спортс’’ объявляет о запуске собственной видеоплощадки.

Мы создали ВидеоСпортс’’ – единое пространство для всего спортивного видео. ВидеоСпортс’’ объединяет эксклюзивные прямые трансляции, хайлайты матчей, шоу от самых популярных русскоязычных блогеров, а также контент от клубов, федераций и редакции Спортса’‘.

Все ролики на ВидеоСпортсе’’ доступны бесплатно. Здесь уже доступен контент от футбольных клубов «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Акрон», «Пари НН», «Эгриси» и «Родина», хоккейных «Трактора», «Адмирала» и «Северстали».

А также выпуски подкаст-шоу Smol Talk Федора Смолова, ролики от «Мяч Production», «Портье Дрогба» и «Футбольного клуба», выпуски «Черкас Атлант», «Английского акцента», влоги Тимура Журавеля, а также авторские рубрики Вадима Лукомского и Кирилла Бельского. Вскоре появится еще больше ярких блогеров и заметных трансляций, в том числе нефутбольных.

Кроме того, на ВидеоСпортсе’’ продолжатся трансляции матчей «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в чемпионате Китая, всех игр чемпионата России по регби и других событий. Там же будут публиковаться хайлайты Первой и Второй лиг российского футбола.

В плеере ВидеоСпортса’’ доступны таймкоды, режим «картинка-в-картинке», чтобы можно было смотреть видео в фоновом режиме, и вывод на большие экраны через Google Chromecast и Apple AirPlay.

Опубликовано: Sports
Источник: ВидеоСпортс’‘
