«Реалу» повторно отказали в переносе матча с «Осасуной»: «Участие в КЧМ не является форс-мажорным обстоятельством. Клуб добровольно и осознанно участвовал в нем»

«Реалу» снова отказали в переносе первого матча Ла Лиги.

Напомним, мадридский клуб просил перенести матч 1-го тура Ла Лиги против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира. Судья Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил этот запрос.

«Реал» обжаловал это решение, но апелляционный комитет оставил его в силе. Вердикт обоснован «отсутствием нормативного положения, устанавливающего обязательный срок физической подготовки игроков, обычно называемый «предсезонным».

«Ни аргумент об участии в клубном чемпионате мира, ни наличие или отсутствие достаточно большого состава сами по себе не являются форс-мажорными обстоятельствами.

Как спортивная организация, «Реал Мадрид » добровольно и осознанно принял участие в этом международном соревновании, что было сопряжено с известными и, следовательно, предсказуемыми последствиями, и осознавал, что это может повлиять на физическую подготовку команды перед первым матчем лиги», – говорится в заключении комитета.