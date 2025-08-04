Гову про пост Чалеты-Цара об уходе из «Лиона»: «Не нужно этого цирка – написанные SMM-менеджерами сообщения должны прекратиться. Ты не вернешься в клуб, твои дети не будут носить эту футболку»

Сидней Гову резко отреагировал на сообщение Дуе Чалеты-Цара об уходе из «Лиона».

28-летний защитник перешел в «Реал Сосьедад » на правах аренды с опцией выкупа. В связи с этим игрок обратился к болельщикам «Лиона » в соцсетях.

«Здравствуйте, дорогие болельщики «Лиона», просто хотел сообщить вам, что я покидаю клуб и отправляюсь в аренду на один год в «Реал Сосьедад». Для меня было удовольствием и привилегией надеть эту футболку 57 раз.

С первого дня вы оказали мне и моей семье потрясающий прием. У нас были взлеты и падения, но мы никогда не сдавались. Финал Кубка и выход в Лигу Европы с последнего места в лиге – это воспоминания, которые останутся со мной.

Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам, персоналу, медицинскому персоналу и всем людям, которые работают в клубе. Я желаю вам всего наилучшего в будущем, потому что этот клуб этого заслуживает. Мы будем продолжать поддерживать вас в каждой игре. Спасибо и до скорого», – написал Чалета-Цар .

Бывший нападающий «Лиона» и сборной Франции Гову высказался по этому поводу.

«Эти сообщения, которые пишут SMM-менеджеры, должны прекратиться. Он просто пытался выполнять свою работу, и все. Не нужно этого цирка.

Спасибо, до свидания и удачи! Ты больше не вернешься в «Лион» просто так. Твои дети не будут носить эту футболку в школу», – заявил Гову.