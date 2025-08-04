  • Спортс
  • Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: «Седрик, 5G может повлиять на твой сон». Он не берет телефон с собой в спальню»
Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: «Седрик, 5G может повлиять на твой сон». Он не берет телефон с собой в спальню»

Седрик Соареш рассказал, что Криштиану Роналду советовал ему не пользоваться 5G.

«В определенное время он перестает пользоваться мобильным телефоном. Он говорит, что это мешает ему спать, поэтому не берет его с собой в спальню.

Однажды он сказал мне: «Седрик, тебе не стоит пользоваться 5G, потому что это может повлиять на твой сон». Это было, когда появился 5G. Не знаю, продолжает ли он так делать, но он блокировал сигнал во время сна», – сказал в интервью ESPN Brasil бывший защитник «Арсенала» и сборной Португалии, а ныне игрок «Сан-Паулу».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
