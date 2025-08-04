  • Спортс
  «Арсенал» показал 3-й комплект формы – кремовый с темно-красными деталями. Он посвящен бывшему стадиону клуба «Хайбери»
«Арсенал» показал 3-й комплект формы – кремовый с темно-красными деталями. Он посвящен бывшему стадиону клуба «Хайбери»

«Арсенал» представил третий комплект формы на предстоящий сезон.

«Наша третья форма Adidas сезона-2025/26 воплощает дух «Хайбери», вдохновляя следующее поколение наших болельщиков.

В честь 20-летия нашего последнего сезона на культовом стадионе дизайн «Хайбери» делает акцент на мельчайших деталях, включая эксклюзивную ткань кремового оттенка с графикой и отделкой, отражающими характерные фасады и элегантность ар-деко «Хайбери». Белый воротник-поло и манжеты, украшенные темно-красными и золотистыми полосками, а также три темно-красные полоски на плечах гармонично сочетают современный стиль с наследием «Арсенала».

Футболка дополнена эмблемой пушки и логотипом спонсора, выполненными в темно-красном цвете, что сочетает наше богатое наследие с вневременным стилем Adidas Originals. После прошлогоднего громкого возвращения культового трилистника Adidas с гордостью представляет его на третьей футболке, отдавая дань уважения его историческому значению в спорте.

На внутренней стороне футболки находится специальная подпись с графическим изображением «Хайбери» с характерными деталями, призванными вдохновлять следующее поколение наших болельщиков, которые слышали фольклор стадиона, передаваемый из поколения в поколение, но не смогли лично увидеть бывший дом клуба», – говорится на сайте «Арсенала».

«Хайбери» – домашний стадион «Арсенала», на котором «канониры» выступали с 1913 по 2006 год.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Арсенала»
