«Арсенал» показал домашнюю форму от adidas на сезон-2025/26: «Готический шрифт стал синонимом нашей идентичности, символ «A» повторяется на всей футболке»
«Взятый из герба Victoria Concordia Crescit («Победа происходит из гармонии» – Спортс’‘), впервые появившегося на игровых программках в сезоне-1949/50, символ «A» «Арсенала» выполнен готическим шрифтом и повторяется на всей футболке.
Готический шрифт «A» стал синонимом нашей идентичности, в частности, он был изображен на домашней футболке победителя чемпионата Англии-1990/91, которую мы носили на «Хайбери», и сегодня он вновь представлен на домашней форме к сезону-2025/26.
В каждой игровой футболке используется технология adidas HEAT.RDY для улучшения комфорта, посадки и управления влажностью, включая использование структурированной сетчатой ткани в ключевых областях и 3D-технологии для обеспечения постоянной вентиляции.
Болельщики смогут насладиться тем же дизайном в версии AEROREADY, в которой использованы переработанные материалы.
Модель дополняют полностью белые домашние шорты с красными деталями и красные гетры с такой же готической буквой «A», как и на футболке, и фирменные три полоски adidas.
Мужская команда впервые наденет новую форму в заключительном матче сезона против «Ньюкасла» в воскресенье, 18 мая», – сказано в сообщении «Арсенала».
Фото: x.com/adidasfootball
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