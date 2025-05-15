«Арсенал» показал домашнюю форму от adidas на сезон-2025/26: «Готический шрифт стал синонимом нашей идентичности, символ «A» повторяется на всей футболке»

«Арсенал» и adidas показали домашнюю форму на сезон-2025/26.

«Взятый из герба Victoria Concordia Crescit («Победа происходит из гармонии» – Спортс’‘), впервые появившегося на игровых программках в сезоне-1949/50, символ «A» «Арсенала » выполнен готическим шрифтом и повторяется на всей футболке.

Готический шрифт «A» стал синонимом нашей идентичности, в частности, он был изображен на домашней футболке победителя чемпионата Англии-1990/91, которую мы носили на «Хайбери», и сегодня он вновь представлен на домашней форме к сезону-2025/26.

В каждой игровой футболке используется технология adidas HEAT.RDY для улучшения комфорта, посадки и управления влажностью, включая использование структурированной сетчатой ткани в ключевых областях и 3D-технологии для обеспечения постоянной вентиляции.

Болельщики смогут насладиться тем же дизайном в версии AEROREADY, в которой использованы переработанные материалы.

Модель дополняют полностью белые домашние шорты с красными деталями и красные гетры с такой же готической буквой «A», как и на футболке, и фирменные три полоски adidas.

Мужская команда впервые наденет новую форму в заключительном матче сезона против «Ньюкасла » в воскресенье, 18 мая», – сказано в сообщении «Арсенала».

Фото: x.com/adidasfootball