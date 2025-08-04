Макгинн о проблемах «Виллы» с финансовым регламентом АПЛ: «Хочешь соревноваться с большими парнями – придерживайся несправедливых правил. Наши владельцы хотят тратить деньги – им не дают»
Бирмингемцы столкнулись с ограничениями на фоне проблем с соответствием финансовым правилам АПЛ. Полузащитник считает, что регламент несправедлив и мешает бороться с топ-клубами.
«Мы будем немного завидовать, наблюдая за Лигой чемпионов в этом году, но наша цель – пройти как можно дальше в Лиге Европы, попытаться вернуться в Лигу чемпионов, что поможет клубу не только в следующем сезоне, но и на многие годы вперед.
Мы видим, какое это имеет значение сейчас. Я не знаю деталей, но не нужно быть гением, чтобы понять: если хочешь соревноваться с большими парнями, то нужно придерживаться правил, которые, на мой взгляд, довольно несправедливы.
У нас есть владельцы, которые хотят вкладываться в команду и тратить деньги, чтобы продвинуть клуб, но им этого не разрешают. Это тяжело видеть. Правила одинаковы для многих клубов», – сказал Макгинн.