«Зенит» выиграл лишь 3 из 10 матчей с московскими клубами в этом сезоне

«Зенит» выиграл лишь 30% матчей с московскими клубами в этом сезоне.

Сегодня команда Сергея Семака уступила ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2, первая игра – 2:0, по пенальти – 3:4).

В текущем сезоне петербуржцы одержали лишь 3 из 10 матчей против московских клубов во всех турнирах – над ЦСКА в чемпионате (1:0) и Кубке России (2:0) и над «Динамо » в Мир РПЛ (1:0).

Сине-бело-голубые дважды сыграли вничью с «Локомотивом », по одному разу – с «Динамо», «Спартаком » и ЦСКА, а также потерпели по одному поражению от красно-белых и армейцев.