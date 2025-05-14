«Зенит» выиграл лишь 3 из 10 матчей с московскими клубами в этом сезоне
«Зенит» выиграл лишь 30% матчей с московскими клубами в этом сезоне.
Сегодня команда Сергея Семака уступила ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2, первая игра – 2:0, по пенальти – 3:4).
В текущем сезоне петербуржцы одержали лишь 3 из 10 матчей против московских клубов во всех турнирах – над ЦСКА в чемпионате (1:0) и Кубке России (2:0) и над «Динамо» в Мир РПЛ (1:0).
Сине-бело-голубые дважды сыграли вничью с «Локомотивом», по одному разу – с «Динамо», «Спартаком» и ЦСКА, а также потерпели по одному поражению от красно-белых и армейцев.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура35419 голосов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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