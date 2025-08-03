Хато перешел в «Челси» из «Аякса» за 43,5 млн евро и бонусы. Контракт – до 2032 года
Йоррел Хато стал игроком «Челси».
Клуб объявил о переходе 19-летнего защитника из «Аякса». Хато подписал соглашение на срок до 2032 года.
Сообщалось, что трансфер обойдется «Челси» в 43,5 млн евро без учета бонусов.
В прошедшем сезоне Хато провел 31 матч в Эредивизи, отметившись 2 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
