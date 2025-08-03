Хато перешел в «Челси» из «Аякса» за 43,5 млн евро и бонусы. Контракт – до 2032 года

Йоррел Хато стал игроком «Челси».

Клуб объявил о переходе 19-летнего защитника из «Аякса ». Хато подписал соглашение на срок до 2032 года.

Сообщалось , что трансфер обойдется «Челси » в 43,5 млн евро без учета бонусов.

В прошедшем сезоне Хато провел 31 матч в Эредивизи , отметившись 2 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь .

Фото: chelseafc.com