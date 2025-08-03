Оливер Кан: «Бундеслига не играет значимой роли на мировой арене. Люди не видят большой разницы между ней, Серией А и Лигой 1, а АПЛ и Ла Лига выделяются. Так что понимаю Виртца»
Оливер Кан считает, что Бундеслига проигрывает АПЛ и Ла Лиге в плане репутации.
«Мы всегда должны рассматривать Бундеслигу с двух сторон. На национальном уровне она остается устойчивым институтом с очень высокой средней посещаемостью и значительной популярностью в Германии. Но это не вся правда.
На международной арене она все еще не играет особо значимой роли. Когда я разговариваю с людьми по всему миру, они не видят большой разницы между Бундеслигой, Серией А и Лигой 1. Премьер-лига и Ла Лига явно выделяются. Все знают их звезд и команды.
Поэтому я полностью понимаю переход Виртца в Англию, в самую привлекательную лигу», – сказал экс-вратарь «Баварии» в интервью Kicker.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get German Football News
